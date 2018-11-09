Украина стала больше экспортировать мяса птицы и покупать импортного сыра

Украина в январе-октябре 2018 года нарастила экспорт мяса птицы и субпродуктов на 18,7% — до 271,3 тыс. тонн, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) на сайте. При этом, согласно данным ГФС, в денежном выражении экспорт этой продукции возрос на 31,6% — до $425,2 млн.
Импорт мяса птицы и субпродуктов за десять месяцев 2018 года увеличился на 18% — до 111 тыс. тонн, в денежном эквиваленте — на 15%, до $44,2 млн.
По информации ГФС, экспорт свинины по итогам января-октября 2018 года сократился в 3 раза по сравнению с соответствующим периодом 2017 года — до 1,5 тыс. тонн. Этой продукции было поставлено на сумму $3,3 млн против $9,7 млн за десять месяцев 2017 года.
Импорт свинины в Украину за этот период вырос в 5,7 раза — до 23,4 тыс. тонн. В страну ввезено свинины на $43,2 млн против $7,2 млн в январе-октябре 2017 года.
Также Украина по итогам января-октября 2018 года экспортировала 6,9 тыс. тонн сыров, что на 6,6% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Согласно данным таможенной статистики, обнародованной Государственной фискальной службой (ГФС), в денежном выражении экспорт составил $25,7 млн, что на 2% меньше показателя 10 мес. 2017 года.
В то же время импорт сыров по итогам января-октября 2018 года составил 10,7 тыс. тонн, что на 38,5% превышает показатель за аналогичный прошлогодний период. В денежном выражении импорт возрос на 46,2% — до $52 млн.
Экспорт сливочного масла из Украины в январе-октябре текущего года увеличился на 8% — до 25,4 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель вырос на 12,4% и составил $108,8 млн. Импорт этой продукции, по информации ГФС, возрос на 88% — до 0,88 тыс. тонн ($6 млн).
Экспорт молока и сливок (сгущенных) в январе-октябре снизился на 22% — до 32 тыс. тонн. Украина поставила сгущенных молока и сливок на общую сумму $52,9 млн, что на 25% меньше, чем годом ранее. Импорт этой группы товаров возрос в 1,5 раза — до 1,9 тыс. тонн ($4,6 млн).
В 2017 году увеличила экспорт мяса птицы и субпродуктов на 13% — до 271,33 тыс. тонн. Импорт вырос на 42% по сравнению с 2016 годом — до 118,31 тыс. тонн. Также в 2017 году Украина экспортировала 9,05 тыс. тонн сыров, что на 12% больше, чем в 2016 году. Импорт сыров в страну в прошлом году возрос на 42% — до 10 тыс. тонн.
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катимся вниз.помню продавали мы сыров в россию много.теперь постепеноо сами начинаем покупать и меньшн продавать.отличный путь (кавычки) выбрали и идем.скоро как зимбабве станем с шоколадником во главе