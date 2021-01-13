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Импорт сыра в Украину в 2020 году вырос почти вдвое

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Импорт сыра в Украину в 2020 году вырос почти вдвое

Импорт сыра в Украину в 2020 году возрос с 23,7 тыс. тонн до 46,7 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом, а в долларовом выражении – со $108,9 млн до $210,5 млн, сообщила Государственная таможенная служба.

Согласно ее данным, в то же время экспорт сыра из Украины уменьшился до 6,3 тыс. тонн на $24,4 млн или соответственно на 11,3% и 8,9% по сравнению с 2019 годом.

Существенным в минувшем году было также падение экспорта сливочного масла – до 11,2 тыс. тонн на $48,7 млн или соответственно на 38,6% и 36,8% при резком росте импорта. Он увеличился почти втрое – до 10,0 тыс. тонн в натуральном выражении и почти в 2,5 раза в долларовом выражении – до $40,6 млн.

Кроме того, в 2020 году резко увеличился импорт молока и сливок – до 12,9 тыс. тонн на $11,6 млн: скачок составил 3,6 раза и 3,3 раза соответственно. Экспорт молока и сливок из Украины сократился на четверть – до 18,6 тыс. тонн в натуральном выражении и на 21,6% в долларовом выражении – до $12 млн.

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В 2020 году также увеличился импорт сгущенного молока – до 6,1 тыс. тонн на $11,6 млн, или в 2,4 раза. Экспорт при этом составил 27,4 тыс. тонн на $55млн, снизившись на 23,4% и 27,1% соответственно.

Импорт молочной сыворотки в Украину увеличился до 5,0 тыс. тонн на $6,9 млн, или соответственно на 58,9% и 34,2%. Экспорт этого продукта также вырос на 11,4% – до 26,9 тыс. тонн в натуральном выражении, и на 22,2% в долларовом выражении – до $22,3 млн.

импорт, экспорт, сыр
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