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Украина покупает все больше импортного сыра

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Украина покупает все больше импортного сыра

Украина в 2018 году увеличила импорт сыров на 37,1% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает ЭП со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

Согласно данным ГФС, импорт сыров в натуральном выражении увеличился на 37,1% по сравнению с 2017 годом — до 13,72 тыс тонн, в денежном выражении — на 41,8%, до 66,81 млн долларов.

Одновременно экспорт сыров из Украины за минувший год сократился на 7,8% — до 8,34 тыс тонн, в денежном выражении — на 5,3%, до 30,8 млн долларов. Больше всего сыров Украина экспортировала в Казахстан — 42,8%, Молдову — 28% и Египет — 11,3%. Импортировала эту продукцию преимущественно из Польши — 31%, Германии — 23,7% и Франции — 15,6%.

Кроме того, ГФС сообщает, что экспорт сливочного масла из Украины за минувший год остался на уровне 2017 года и составил 30,38 тыс тонн, в денежном выражении — 128,6 млн долларов. Украина поставила 21,1% произведенного масла в Марокко, 11% — Нидерланды, 10,6% — Турцию.

Импорт в Украину сливочного масла в 2018 году составил 1,1 тыс тонн на 7,47 млн долларов, тогда как в 2017 году — 0,75 тыс тонн на 4,47 млн долларов.

Экспорт молока и сливок (сгущенных) в прошлом году снизился на 24,1% — до 35,55 тыс тонн. Украина поставила сгущенных молока и сливок на 59,19 млн, что на 26,5% меньше, чем в 2017 году.

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Импорт этой группы товаров в 2018 году возрос на 38,6% — до 2,36 тыс тонн (5,71 млн долларов).

Напомним, что в 2017 году Украина экспортировала 9,05 тыс тонн сыров, что на 12% больше, чем в 2016 году. Импорт сыров в страну возрос на 42% — до 10 тыс тонн.

импорт, экспорт, сыр
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
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