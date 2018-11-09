Disney запустит сервис Disney+, который будет конкурировать с Netflix

Глава The Walt Disney Роберт Айгер анонсировал новую стриминговую платформу — Disney+. Туда компания перенесет контент, сейчас размещающийся в онлайн-кинотеатре Netflix, и будет пополнять каталог новыми эксклюзивами, в том числе проектами киностудии Marvel Studios и фильмами франшизы «Звездные войны».

По словам Айгера, Disney+ начнет работу в конце 2019 года. К запуску намечены телесериал с Локи (персонажем Marvel, роль которого исполняет Том Хиддлстон) и приквел к фильму «Изгой-один: Звездные войны. Истории», посвященный разведчику Кассиану Андору. Также в Disney намерены перезапустить франшизу «Классный мюзикл» и снять как минимум две полнометражки: картину Noel («Рождество») про дочку Санты Клауса с участием актрисы Анны Кендрик и ленту Togo («Того») про «Великую гонку милосердия 1925 года», в которой снимется Уиллем Дефо.

Не забыли в Disney и про мультфильмы. В качестве эксклюзива на Disney+ добавят следующий сезон «Звездные войны: Войны клонов» и абсолютно новое анимационное шоу на основе «Корпорации монстров» студии Pixar, передает CNBC.

О разрыве с Netflix было объявлено в августе 2017-го. В декабре того же года компания купила медиахолдинг 21st Century Fox за $52 миллиарда, получив права на «Титаник», «Аватара», «Крепкий орешек», выпуски канала National Geographic, Дэдпула, Фантастическую четверку, «Симпсонов», а также много других проектов и героев комиксов.

Шансы на успех нового проекта Disney высоки. Другой стриминговый сервис компании — спортивный канал ESPN+ — смог набрать миллион платных подписчиков всего через пять месяцев после запуска.

Над собственной стриминговой видеоплатформой работает и Apple. По данным СМИ, производитель i-устройств уже потратил свыше миллиарда долларов на производство собственного уникального контента, который будет доступен на iPhone, iPad, «маках» и Apple TV. Дебют сервиса, который поселится в приложении TV, намечен на начало 2019-го года.