Disney снимет сериал-приквел к «Звездным войнам»

Киностудия Disney собирается снять сериал, который станет приквелом к фильму «Изгой-один. Звездные войны. Истории» (2016) и показывать его в собственном сервисе потокового видео Disney+. Об этом в четверг сообщил глава компании Роберт Айгер, передает агентство Reuters.

Disney намерен приступить к съемкам сериала в следующем году, название для проекта пока не выбрано. Одну из ролей в нем исполнит мексиканский актер Диего Луна, в сериале будут показаны приключения сыгранного им в «Изгое-один» персонажа. По словам Айгера, в шоу будут показаны «истории, наполненные шпионажем и дерзкими попытками вернуть надежду галактике в тисках безжалостной Империи». Дата выхода сериала на данный момент неизвестна.

Оригинальная трилогия «Звездных войн» режиссера Джорджа Лукаса завершилась в 1983 году. Только в конце 1990-х он решился на перезапуск франшизы, сняв три фильма о событиях, предшествовавших действию первых трех эпизодов.