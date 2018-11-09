Сербия в январе может присоединиться к «Турецкому потоку»

Документы, касающиеся участия Сербии в продолжении газопровода «Турецкий поток», могут быть подписаны в январе в ходе визита в Белград президента России Владимира Путина, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
«Что касается вопроса по „Турецкому потоку“, у нас существует дорожная карта, по которой мы двигаемся. Я надеюсь, что определенные соглашения по мере готовности могут с высокой вероятностью быть подписаны во время визита нашего президента в Сербию», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, после встречи в Белграде с первым вице-премьером, главой МИД Сербии Ивицей Дачичем.
Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части трубопровода должна составить около 910 км, сухопутной части по турецкой территории — 180 км.
Первая нитка будет предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м газа в год.
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