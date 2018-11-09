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Гройсман прокомментировал «космические» зарплаты в «Нафтогазе» и «Укрпоште»
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Гройсман прокомментировал «космические» зарплаты в «Нафтогазе» и «Укрпоште»
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Гройсман прокомментировал «космические» зарплаты в «Нафтогазе» и «Укрпоште»

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Гройсман прокомментировал «космические» зарплаты в «Нафтогазе» и «Укрпоште»

Правительство намерено пересмотреть будущие контракты руководств компаний «Нафтогаз Украины» и «Укрпошта» в вопросе размера зарплат. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству.

«Контракты с руководителями компаний уже подписаны, поэтому я не могу вмешиваться, чтобы их пересматривать. Но точно могу сказать: как только эти контракты закончатся, в этой вакханалии с космическими зарплатами я поставлю точку. Ни один контракт не будет мной подписан на тех же условиях, которые есть сегодня. Миллионные, десятимиллионные премии — это просто недопустимо. Рыночная зарплата — хорошо, но это рыночная зарплата, а не заоблачная, которую сегодня получают», — сказал он.

«Я категорически не согласен с политикой „Нафтогаза“ по чрезмерным премиям, чрезмерным заработным платам. У меня есть много претензий к управлению „Нафтогазом“. Я это говорил неоднократно. Поэтому правительство приняло решение ограничить выплаты», — сказал Гройсман.

Он также добавил, что правительство «наведет порядок с выкручиванием рук там, где есть нормальная ситуация с оплатой газа».

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Напомним, что наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским «Газпромом».

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае — 4,56 млрд долларов). Таким образом, правлению подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов.

Нафтогаз України, Укрпошта, Владимир Гройсман
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