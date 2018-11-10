Трамп резко раскритиковал идею Макрона создать армию ЕС

Президент США Дональд Трамп отреагировал на предложение своего французского коллеги Эмманюэля Макрона создать общеевропейскую армию, чтобы Европа могла защищаться, не завися от США.
Подобная идея показалась американскому лидеру «очень оскорбительной, но возможной» для реализации. «Но, возможно, Европе сначала следует заплатить свою справедливую долю в финансировании НАТО, которую сейчас в значительной степени субсидируют США!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Такое заявление он сделал перед началом своего визита в Париж на мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.
Защищаться Европу не только от России и Китая, но и от Соединенных Штатов президент Франции призвал союзников по ЕС 6 ноября. Об этом он тогда сообщил в эфире радиостанции Europe 1. Так он отреагировал на решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией, который был подписан еще в 1988 году.
Главной жертвой этого решения США, как отмечал Макрон, станет Европа. Для того, чтобы обезопасить ее, французский президент тогда предложил создать общеевропейскую армию. «Это необходимо перед лицом России, которая находится у наших границ и которая может действовать угрожающе», — подчеркивал Макрон, замечая, что Европа должна быть способна защищаться самостоятельно, не завися от Соединенных Штатов.
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