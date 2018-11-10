Трамп рассказал, что именно он никогда не простит Обаме

Президент США Дональд Трамп ответил на критику бывшей первой леди Мишель Обамы, заявив, что никогда не простит своего предшественника Барака Обаму за то, что он сделал с военным сектором, сообщает издание Huffington Post.

Ранее в своих мемуарах Мишель Обама написала, что никогда не простит Трампа за то, что «резкими и безрассудными намеками» он подверг риску безопасность ее семьи, сообщал ранее телеканал ABC.

«Я никогда не прощу его (Барака Обаму — Ред.) за то, что он сделал с военным сектором США, который был истощен из-за недостатка финансирования. Все было устаревшим и изношенным», — заявил Трамп.

Он отметил, что, придя к власти, вынужден был восстанавливать эту сферу и продолжает вкладывать в нее «огромное количество денег».

Книга воспоминаний экс-первой леди США Мишель Обамы «Становление» выйдет в свет 13 ноября. Книга будет одновременно опубликована издательством Penguin Random House в бумажном и электронном форматах на 24 языках по всему миру, включая каталонский, албанский и литовский. На русском книга издаваться не будет.

Обама была первой леди в 2009-2017 годах, когда ее муж Барак занимал пост президента США. В настоящее время супруги проживают в Вашингтоне, где учатся двое их дочерей.