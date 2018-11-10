Макрон и Трамп провели «очень конструктивную» встречу в Париже

Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп провели в Париже «очень конструктивные» переговоры. Об этом агентству Reuters сообщил источник в Елисейском дворце.
Встреча лидеров состоялась в Париже спустя несколько часов после того, как президент США опубликовал запись в Twitter, в которой назвал оскорбительными слова Макрона о том, что Евросоюз должен иметь свою армию, чтобы защищаться от других стран, в том числе и от Соединенных Штатов. Источник в администрации французского лидера назвал «недоразумением» инцидент с Twitter. В подтверждение этому представитель Елисейского дворца привел слова Трампа на встрече с французским коллегой: «Я думаю, мы гораздо ближе, чем может показаться».
Трамп вместе с супругой прибыл во Францию накануне вечером для участия в мемориальных церемониях, посвященных столетию окончания Первой мировой войны. Главным событием станет церемония у Триумфальной арки 11 ноября. На нее приглашены более 120 высоких гостей, в том числе главы государств, участвовавших в Первой мировой войне, руководители ООН и европейских организаций. Лидеры отдадут почести погибшим, посетят вечный огонь на могиле Неизвестного солдата. К участникам церемонии обратится президент Франции.
В этот же день откроется Парижский форум мира, который будет работать над предложениями по снижению международной напряженности.
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