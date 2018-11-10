Войти
Климкин рассказал о цене для РФ «выборов» на Донбассе
мирный процесс
Климкин рассказал о цене для РФ «выборов» на Донбассе
Гройсман озвучил максимум, на который может подорожать тепло
позиция
Гройсман озвучил максимум, на который может подорожать тепло

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Эрдоган знает, где находится убийца журналиста Хашкаджи

476
Эрдоган знает, где находится убийца журналиста Хашкаджи

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что среди 18 задержанных человек в Саудовской Аравии есть убийца журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом турецкий лидер сказал перед поездкой во Францию.

По его словам, Эр-Рияд знает, что среди 15 саудитов, которые прибыли накануне пропажи журналиста 2 октября, есть его убийца. «15 человек, которые прибыли в Стамбул и которые находятся среди 18 задержанных саудовскими властями, точно знают, кто убил Джамаля Хашкаджи и где его тело. Саудовская Аравия может узнать это, заставив говорить этих 15 человек», — сказал Эрдоган. Он выразил уверенность, что убийца находится среди них. «Нет нужды искать его где-то еще», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган также сообщил, что Турция передала аудиозаписи с места убийства Хашкаджи Саудовской Аравии, США, Германии, Франции и Британии. По его словам, на них записаны «переговоры и все остальное». Ранее источник в турецких властях сообщил, что у Анкары есть аудиозапись, на которой слышен момент убийства.

В начале ноября Эрдоган в колонке для The Washington Post написал, что приказ об убийстве Хашкаджи поступил «из самых высоких уровней» правительства Саудовской Аравии. Однако турецкий лидер отметил, что не верит в причастность к этому саудовского короля Салмана Аль Сауда.

Читайте также: Трамп рассказал, что именно он никогда не простит Обаме

Колумнист газеты The Washington Post Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября, после того как вошел в генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Тело журналиста до сих пор так и не нашли. В Эр-Рияде признали, что Хашкаджи мертв.

Тайип Эрдоган, Джамаль Хашукджи
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 10 ноября 2018
Пятница, 9 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

О чем сигнализируют фондовые рынки

Мировые кризисы бьют и по государствам с высокотехнологичной экономикой, но их устойчивость к внешним шокам несравненно выше, чем у стран с сырьевой ориентацией. Если учесть возросшие темпы ускорения международной конкуренции, на что накладывается переход ведущих мировых игроков к политике экономического протекционизма, становится ясно - времени на раскачку нет, менять структуру украинской экономики нужно было начинать еще вчера.
Анна Деревянко
Анна Деревянко
Европейская Бизнес Ассоциация, исполнительный директор

Налог на выведенный капитал: стоит или нет?

Как только у государства не хватит средств, государство придет за этими средствами именно к нам, добросовестным плательщикам, и может так случиться, что сэкономив на отмене корпоративного налога, мы будем вынуждены платить большие других налогов. Соответственно, одним из ключевых моментов, который будет определять отношение ассоциации к законопроекту о налоге на выведенный капитал, станет понимание объема потерь бюджета и запланированных компенсаторов этих потерь.
Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Как правильно выбрать горнолыжный курорт

В Европе сотни горнолыжных курортов и курортиков на любой вкус. Я был примерно на 20-30 из них. Самых крупных. Знаю их хорошо. В Америке катался тоже. Прежде, чем куда-то ехать, рекомендую не только спросить мнение друзей и знакомых, но и самим максимально набраться информации из интернета. Я, кстати, крайне редко ориентируюсь на чьё-то мнение в этом вопросе. Уровень катания у всех разный. То, что кому-то показалось интересным, вам покажется слишком простым, или наоборот, слишком сложным.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016