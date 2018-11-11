Украинцы все меньше ездят в Россию

В первом полугодии 2018 году туристический поток из Украины в Россию сократился на 30,9% по сравнению с этим же периодом 2017 года и составил 1,85 млн человек. Об этом сообщает Министерство экономического развития со ссылкой на данные Государственной пограничной службы.
Ведомство отмечает, что охотнее всего украинцы ездили в Польшу. Так, эту страну за шесть месяцев 2018 года посетили 4,81 млн человек, что на 10,9% выше, чем в этот же период в 2017 году. Россия же занимает второй место, а на третьем по выездному туризму— Венгрия, куда поехали 1,54 млн граждан Украины.
Также популярным направлением у украинцев является Молдавия и Беларусь, куда поехали 793,4 тыс. и 627,8 тыс человек соответственно. Прирост туристов из Украины в Беларусь составил 10% по сравнению с 2017 годом. Также был зафиксирован рост поездок в Румынию. Так, эту страну посетили 563 тыс. граждан Украины, что на 22,5% больше, чем в прошлом году. Большой прирост показал турпоток в Египет, в которой приехали 503 тыс. украинцев. Таким образом эту страну посетили на 43,7% больше, чем в 2017 году. Также среди украинских граждан популярны Турция, Словакия и Германия.
Всего за первые шесть месяцев 2018 году за рубеж выехали до 12,9 млн украинцев, что на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
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