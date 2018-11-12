Китай выступил против протекционизма и призвал поддержать принципы ВТО

Китай призывает международное сообщество сплотиться перед лицом протекционизма и унилатерализма и совместно поддерживать систему многосторонней торговли во главе с Всемирной торговой организацией (ВТО). Об этом говорится в статье премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, опубликованной в понедельник в газете The Straits Times накануне открывающегося в Сингапуре саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
«Перед лицом вызовов укрепляющегося протекционизма и унилатерализма нам нужно объединиться для того, чтобы направить позитивный сигнал о поддержке многосторонней торговой системы в центре с ВТО и содействии либерализации и упрощения торговли и инвестиций», — указал глава правительства.
Как отметил Ли Кэцян, КНР на протяжении пяти последних лет является крупнейшим торговым партнером Сингапура. «Китай открыл свои двери миру, мы никогда не станем закрывать их, а откроем еще шире. Приветствуем те усилия, которые предпринимает Сингапур для того, чтобы воспользоваться возможностями, появившимися в ходе начала нового этапа осуществления политики открытости в КНР», — подчеркнул премьер.
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