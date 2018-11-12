Евросоюз облегчит правила для трудовых мигрантов

Еврокомиссия планирует достичь в следующем году прогресса по реформе системы предоставления «синих карт» на проживание и работу в ЕС для высококвалифицированных кадров из стран вне союза, свидетельствует проект рабочей программы ЕК на 2019 год.
ЕК подготовила для Европарламента и Совета ЕС документ о приоритетах работы на следующий год, который станет последним для ее нынешнего состава. Среди приоритетных вопросов указана и миграция.
«Европа должна делать больше в отношении легальной миграции. Мы должны быть в состоянии адекватно реагировать на потребности рынка труда и нехватку квалифицированных кадров в будущем, преследуя при этом интересы ЕС», — говорится в документе.
«Поэтому важно согласовать пересмотренную схему „синей карты“ ЕС, которая облегчит и сделает более привлекательной работу в Европе для высококвалифицированных граждан из третьих стран и будет способствовать повышению эффективности наших экономик», — полагают в ЕК.
В ЕК отмечают, что «проблемы, связанные с миграцией, которая хотя и значительно сократилась по сравнению с кризисными 2015-2016 годами, будут присутствовать некоторое время и нуждаются в устойчивых европейских решениях».
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016