Евросоюз облегчит правила для трудовых мигрантов

Еврокомиссия планирует достичь в следующем году прогресса по реформе системы предоставления «синих карт» на проживание и работу в ЕС для высококвалифицированных кадров из стран вне союза, свидетельствует проект рабочей программы ЕК на 2019 год.

ЕК подготовила для Европарламента и Совета ЕС документ о приоритетах работы на следующий год, который станет последним для ее нынешнего состава. Среди приоритетных вопросов указана и миграция.

«Европа должна делать больше в отношении легальной миграции. Мы должны быть в состоянии адекватно реагировать на потребности рынка труда и нехватку квалифицированных кадров в будущем, преследуя при этом интересы ЕС», — говорится в документе.

«Поэтому важно согласовать пересмотренную схему „синей карты“ ЕС, которая облегчит и сделает более привлекательной работу в Европе для высококвалифицированных граждан из третьих стран и будет способствовать повышению эффективности наших экономик», — полагают в ЕК.

В ЕК отмечают, что «проблемы, связанные с миграцией, которая хотя и значительно сократилась по сравнению с кризисными 2015-2016 годами, будут присутствовать некоторое время и нуждаются в устойчивых европейских решениях».