В Калифорнии передумали вводить налог на sms-сообщения

Власти штата Калифорния отказались от вызывавших критику планов ввести налог на передачу sms-сообщений с помощью мобильных телефонов. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN.
Ранее комиссия штата по коммунальным услугам выступила с инициативой введения обязательных сборов за отправку текстовых сообщений с помощью средств мобильной связи. Вырученные деньги власти намеревались направлять на финансирование программ по предоставлению телефонной связи малоимущим жителям Калифорнии. Голосование в комиссии по этой инициативе должно было состояться в январе.
Однако, как отмечает CNN, власти в итоге решили отказаться от данной идеи, сославшись на изменения, внесенные в текущем месяце в регулирующие нормы американской Федеральной комиссии по связи. В них говорится, что сервис отправки текстовых сообщений необходимо считать информационной, а не телекоммуникационной услугой. При этом, согласно законам, у властей штатов есть полномочия облагать налогами лишь второй вид услуг. В связи с этим запланированное ранее голосование по данной инициативе теперь отменено, отмечает канал.
По данным CNN, многие операторы сотовой связи и другие телекоммуникационные компании выступали против планов калифорнийских властей. Они, в частности, указывали на то, что в случае введения сбора на передачу текстовых сообщений компании-операторы могут лишиться клиентов, так как те предпочтут пользоваться такими бесплатными сервисами связи, как WhatsApp и Skype.
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