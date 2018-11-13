Турция передала шести странам аудиозапись убийства журналиста Хашукджи

Турецкие власти поделились аудиозаписью убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи с Саудовской Аравией, США, Францией, Канадой, Германией и Великобританией, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Все, кто просил, прослушали аудиозапись этого убийства. Наша (Национальная) разведывательная организация ничего не скрывала. Помимо Саудовской Аравии, эту запись прослушали США, Франция, Канада, Германия и Великобритания. Содержание ленты – настоящая трагедия. Даже офицер саудовской разведки был шокирован, когда прослушал запись. Как он сказал, этот парень (убийца), возможно, использует героин, только человек на героине может сделать такое", — сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета по возвращении из Парижа. Его цитирует газета Hurriyet.
По его словам, "Турция терпеливо ждет", когда саудовская сторона прольет свет на это преступление, в то время как генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб, посетивший Турцию, препятствует расследованию.
Эрдоган отметил, что причастные к преступлению входят в число 18 высокопоставленных саудовских чиновников, которые были специально направлены в Стамбул в день убийства журналиста. "Среди этих 18 человек, безусловно, есть преступники. Кто еще? Тот, кто отдал приказ. Помимо исполнителей, должен быть установлен и тот, кто отдал им приказ", — сказал Эрдоган, добавив, что Турция продолжит следить за делом и задавать вопросы саудовской стороне о местонахождении тела Хашукджи.
Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.
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