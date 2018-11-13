Экс-глава ГФС Мирослав Продан сбежал из страны, - журналист

Бывший глава государственной фискальной службы Украины (ГФС) Мирослав Продан был вывезен из Украины на территорию Молдовы. Об этом в своем Facebook сообщил журналист Евгений Плинский.
«Продан сбежал из Украины! По информации моих источников, в эти выходные, экс-и.о. главы ГФС Мирослав Продан, который обещал побороться на конкурсе за должность главы ГФС, сбежал в Молдову.
Побег был совершен через пункт пропуска „Могилев-Подольский“. Комичности ситуации добавляет то, что вывезли его, чуть ли не в багажнике, на „евробляхе“ под управлением молдаванина.
Причина побега — очевидна. Как я уже говорил ранее, над всей таможенно-налоговой вертикалью Гройсмана нависла угроза массовых задержаний, и Мирослав Васильевич в этой цепочке со своей недвижимостью в Турции был самой „вкусной“ персоной.
В рамках расследования его деяний, Продана несколько раз вызывала на допрос САП, но он не являлся.
Ближайший допрос должен был быть завтра, в среду, 14 ноября, после которого, в случае неявки, могло последовать его задержание.
Поэтому Продан решил не испытывать судьбу, а просто сбежать из страны. Кто следующий?», — задается вопросом журналист.
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