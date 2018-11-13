Пентагон потратил $100 млн на создание «безопасной» мины

Сухопутные войска США затратили уже $106 млн на создание наземной мины, которая не причиняла бы вреда гражданскому населению. Об этой со ссылкой на заявление представителя Picatinny Arsenal — базирующейся в штате Нью-Джерси научно-исследовательской и производственной организации, курирующей оружейные проекты американской армии, сообщила во вторник газета The New York Times.

В то время как многие страны отказались от использования любых модификаций наземных мин, «армия Соединенных Штатов в настоящее время разрабатывает их новую модель, которая заменит в ее арсенале противотранспортные наземные мины, находящиеся на вооружении с 1980-х годов», отмечает издание.

По словам официального представителя Picatinny Arsenal Одры Кэллоуэй, целью указанных усилий Сухопутных войск является создание боеприпаса, который подрывался бы дистанционно, по команде находящегося на значительном удалении военнослужащего. Кэллоуэй рассказала изданию, что разработчики новой мины надеются с ее помощью снизить риск поражения гражданского населения.

Газета отмечает, что благодаря созданию нового боеприпаса, работа над которым все еще находится на начальной стадии, США смогут более соответствовать Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, которую они не подписали, но цели которой разделяют.

Подписанный в 1997 году Оттавский договор, или Конвенция о запрете противопехотных мин запрещает применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин и предусматривает уничтожение этого вида вооружений. С тех пор к Конвенции присоединились более 160 государств.

В июне 2014 года американская администрация объявила о решении отказаться от производства и приобретения в будущем противопехотных мин.