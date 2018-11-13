Войти
Порошенко все еще готов встретиться с епископами УПЦ, но на «своей» территории
позиция
Порошенко все еще готов встретиться с епископами УПЦ, но на «своей» территории
Трамп про идею Макрона о европейской армии: «В Париже дважды учили немецкий»
позиция
Трамп про идею Макрона о европейской армии: «В Париже дважды учили немецкий»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

нацбезопастность
RSS

Пентагон потратил $100 млн на создание «безопасной» мины

298

Сухопутные войска США затратили уже $106 млн на создание наземной мины, которая не причиняла бы вреда гражданскому населению. Об этой со ссылкой на заявление представителя Picatinny Arsenal — базирующейся в штате Нью-Джерси научно-исследовательской и производственной организации, курирующей оружейные проекты американской армии, сообщила во вторник газета The New York Times.

В то время как многие страны отказались от использования любых модификаций наземных мин, «армия Соединенных Штатов в настоящее время разрабатывает их новую модель, которая заменит в ее арсенале противотранспортные наземные мины, находящиеся на вооружении с 1980-х годов», отмечает издание.

По словам официального представителя Picatinny Arsenal Одры Кэллоуэй, целью указанных усилий Сухопутных войск является создание боеприпаса, который подрывался бы дистанционно, по команде находящегося на значительном удалении военнослужащего. Кэллоуэй рассказала изданию, что разработчики новой мины надеются с ее помощью снизить риск поражения гражданского населения.

Газета отмечает, что благодаря созданию нового боеприпаса, работа над которым все еще находится на начальной стадии, США смогут более соответствовать Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, которую они не подписали, но цели которой разделяют.

Читайте также: Стало известно, когда покажут последний сезон «Игры престолов»

Подписанный в 1997 году Оттавский договор, или Конвенция о запрете противопехотных мин запрещает применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин и предусматривает уничтожение этого вида вооружений. С тех пор к Конвенции присоединились более 160 государств.

В июне 2014 года американская администрация объявила о решении отказаться от производства и приобретения в будущем противопехотных мин.

Пентагон, мина
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 13 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

О чем сигнализируют фондовые рынки

Мировые кризисы бьют и по государствам с высокотехнологичной экономикой, но их устойчивость к внешним шокам несравненно выше, чем у стран с сырьевой ориентацией. Если учесть возросшие темпы ускорения международной конкуренции, на что накладывается переход ведущих мировых игроков к политике экономического протекционизма, становится ясно - времени на раскачку нет, менять структуру украинской экономики нужно было начинать еще вчера.
Анна Деревянко
Анна Деревянко
Европейская Бизнес Ассоциация, исполнительный директор

Налог на выведенный капитал: стоит или нет?

Как только у государства не хватит средств, государство придет за этими средствами именно к нам, добросовестным плательщикам, и может так случиться, что сэкономив на отмене корпоративного налога, мы будем вынуждены платить большие других налогов. Соответственно, одним из ключевых моментов, который будет определять отношение ассоциации к законопроекту о налоге на выведенный капитал, станет понимание объема потерь бюджета и запланированных компенсаторов этих потерь.
Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Как правильно выбрать горнолыжный курорт

В Европе сотни горнолыжных курортов и курортиков на любой вкус. Я был примерно на 20-30 из них. Самых крупных. Знаю их хорошо. В Америке катался тоже. Прежде, чем куда-то ехать, рекомендую не только спросить мнение друзей и знакомых, но и самим максимально набраться информации из интернета. Я, кстати, крайне редко ориентируюсь на чьё-то мнение в этом вопросе. Уровень катания у всех разный. То, что кому-то показалось интересным, вам покажется слишком простым, или наоборот, слишком сложным.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016