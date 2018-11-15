Прокуратура передала в управление АРМА два автомобиля Курченко

Генеральная прокуратура Украины по решению суда передала в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) два элитных автомобиля беглого украинского бизнесмена Сергей Курченко.

«Сейчас арестованы и переданы в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений два элитных транспортные средства — бронированный автомобиль BMW 760i и Aston Martin Rapide, — принадлежащих подозреваемому К., которые были оформлены на подставных лиц», — сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

В свою очередь заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин на свей странице в Фейсбук сообщил, что автомобили были переданы в АРМА на основании решения суда.

В комментарии к своему сообщению в соцсети Енин отметил, что «известный на всю страну К.» на данный момент является подозреваемым. «Недавно получили разрешение суда на заочку (заочное осуждение — Ред.), скоро начинаем знакомство и в суд», — добавил он.

В Генпрокуратуре не называют имени подозреваемого, однако как рассказал агентству «Интерфакс-Украина» источник в правоохранительных кругах, речь идет о беглом бизнесмене Сергее Курченко.

Отметим, что в настоящее время Курченко в Украине инкриминируются 10 эпизодов преступной деятельности. Однако до сих пор ни одного приговора вынесено не было.