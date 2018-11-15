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Тендер на строительство мемориала Героям Небесной сотни выиграла «фирма Микитася»

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Тендер на строительство мемориала Героям Небесной сотни выиграла «фирма Микитася»

Победителем тендера на строительство Мемориала Героям Небесной сотни стала компания «Северо-украинский строительный альянс». Ее предложение составляет 143 млн грн.

В аукционе участвовали еще три участника: мастерская «Украина-реставрация», компания «Основа» и «Киевское межобластной специальное научно-реставрационное производственное управление». Тендер проводят во второй раз — первый раз он не состоялся из-за того, что на аукцион подал заявку только один участник — компания «Основа».

Исполнитель реконструирует аллею, обустроит пешеходную зону, осуществить благоустройство и озеленение территории по проекту архитектурного бюро MI studio. Мемориал должен быть построен в течение девяти месяцев с момента победы в тендере.

Отметим, что сейчас строительство невозможно — участок на улице Институтской, где должен быть возведен мемориал, арестован Печерским райсудом столицы по ходатайству Генпрокуратуры к моменту завершения следственных экспериментов. 7 ноября на Институтской демонтировали стихийный мемориал с фотографиями погибших из-за того, что они мешают следственному эксперименту, демонтаж согласовали с семьями погибших.

Издание Хмарочос напоминает, что «Северо-украинский строительный альянс» связан с Максимом Микитасем — народным депутатом, президентом «Укрбуда» и знакомым мэра Виталия Кличко.

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Официальный владелец компании — помощник Микитася Андрей Якусевич. Адрес фирмы совпадает с адресом компании «Укрбуд». Кроме того, 60% финансовых поступлений «Северо-украинского строительного альянса» — подряды от «Укрбуда».

Ранее журналисты проекта «Схемы» обнаружили, что тендер на определение подрядчика, который будет строить Шулявскую развязку, разыграли между двумя связанными фирмами, которые также выводят на Микитася.

Небесная сотня, Укрбуд, Максим Микитась
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