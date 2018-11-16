Участники теракта в аэропорту Стамбула получили по 46 пожизненных заключений

Суд в Турции приговорил шестерых человек к 46 пожизненным срокам в рамках дела о теракте 28 июня 2016 года в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. Об этом сообщило в пятницу Anadolu.

По его данным, подсудимым был вынесен приговор по статьям «нарушение конституции» и «совершение злого умысла, повлекшего за собой смерть людей».

В теракте 28 июня погибли 44 человека, в том числе 19 иностранцев, пострадали около 240 человек, из которых серьезные ранения получили 163. Террористы, вооруженные автоматами, гранатами и взрывчаткой, подъехали на такси к международному терминалу аэропорта имени Ататюрка и открыли огонь по пассажирам и охранникам.

Одновременно на парковке аэропорта прогремел взрыв. Один из нападавших сумел прорваться внутрь терминала и стал расстреливать там людей. Получив ранения от сотрудника службы безопасности, он привел в действие бомбу, закрепленную на теле. Террористами были члены стамбульской ячейки террористической группировки «Исламское государство».