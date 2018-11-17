В Аргентине нашли исчезнувшую год назад подлодку

Подводная лодка San Juan, исчезнувшая 15 ноября 2017 года с 44 моряками на борту, обнаружена в ходе поисковой операции, которую проводила с помощью дистанционно управляемого аппарата американская компания Ocean Infinity.

Об этом говорится в сообщении Военно-морских сил Аргентины, опубликованном на сайте ведомства.

Субмарина, поиски которой продолжались больше года, находится на глубине 800 м.

Операция по спасению экипажа подлодки была официально прекращена 1 декабря 2017 года. Официальный представитель ВМС страны Энрике Бальби заявил тогда, что время поиска экипажа подлодки было превышено в два раза от планируемого и в целом возможного, однако за 15 дней операции военные и спасатели из 18 стран не смогли выявить никаких следов пропавшей субмарины.

Аргентинские власти 5 декабря 2017 года официально признали гибель экипажа подводной лодки. Правительство страны отправило в отставку командующего ВМС страны адмирала Марсело Сруру. Решение было принято из-за того, что Срура не поделился с аргентинским президентом Маурисио Макри важной информацией о подлодке в первые часы после исчезновения субмарины.

Дизельная подводная лодка San Juan пропала после того, как вышла из порта Ушуая и направилась в Мар-дель-Плата. На ее борту были 44 человека. Последний раз она подавала сигнал в 432 км от Атлантического побережья Аргентины, а затем пропала. В поисковой операции принимали участие специалисты из США, России, Бразилии, Великобритании, Чили и других стран.