США пообещали принять Украину в НАТО

Соединенные Штаты выразили очень четкую поддержку стремления Украины к членству в НАТО, и подчеркнули, что однажды Украина будет полноправным членом Альянса. Об этом по итогам проведения Комиссии стратегического партнерства Украина-США заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает «Укринформ».
«В нашем совместном заявлении по итогам работы Комиссии очень четко написано, и вы это не найдете во многих документах, о том, что Соединенные Штаты поддерживают наши евроатлантические стремления, и что однажды Украина будет в НАТО. Четче сказать уже по определению нельзя», — подчеркнул Климкин.
В совместном заявлении Комиссии стратегического партнерства Украина-США говорится, что «США приветствуют стремление Украины вступить в НАТО, которые были зафиксированы в Бухарестской декларации 2008 года, и рассчитывают однажды поздравить Украину в качестве полноправного члена Альянса».
«США поддерживают усилия Украины, направленные на имплементацию реформ в сфере безопасности, указанных в Законе „О национальной безопасности Украины“, а также отмечают продолжение участия Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности во всем мире», — говорится в документе.
«На самом деле, вступление в НАТО — это процесс не только изменения в нашем секторе безопасности и обороны, это процесс освобождения всей страны», — заявил министр.
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