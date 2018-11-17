Журнал Time назвал лучшие сериалы 2018 года

Журнал Time составил рейтинг лучших сериалов, премьера которых состоялась в 2018 году. Первое место досталось триллеру «Убивая Еву», в котором наемная убийца с русскими корнями сталкивается с сотрудницей британской разведки Mi5.
На втором месте оказался сериал «Острые предметы». Главная героиня — журналистка, которая возвращается в родной город, где орудует маньяк.
Тройку лидеров замкнул второй сезон драматической комедии «Атланта» о двух двоюродных братьях, которые хотят улучшить жизнь своих семей.
В десятку лучших сериалов также попали «Патрик Мелроуз», «Возвращение домой», «Моя гениальная подруга», «Дом с террасой: Открывая новые двери» «Поза», а также второй сезон «В лучшем мире».
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