Журнал Time назвал лучшие сериалы 2018 года

Журнал Time составил рейтинг лучших сериалов, премьера которых состоялась в 2018 году. Первое место досталось триллеру «Убивая Еву», в котором наемная убийца с русскими корнями сталкивается с сотрудницей британской разведки Mi5.

На втором месте оказался сериал «Острые предметы». Главная героиня — журналистка, которая возвращается в родной город, где орудует маньяк.

Тройку лидеров замкнул второй сезон драматической комедии «Атланта» о двух двоюродных братьях, которые хотят улучшить жизнь своих семей.

В десятку лучших сериалов также попали «Патрик Мелроуз», «Возвращение домой», «Моя гениальная подруга», «Дом с террасой: Открывая новые двери» «Поза», а также второй сезон «В лучшем мире».