Названы самые опасные для туристов страны

Специалисты в области здравоохранения и безопасности International SOS назвали Ливию, Афганистан, Сомали, Сирию, Йемен, Мали и Южный Судан наиболее рискованными местами для туристов в 2019 году, сообщает Daily Mail.
Это означает, что путешественники с высокой вероятностью столкнутся с проблемами, отправившись туда. В этих странах низкий уровень личной безопасности, высокие риски для здоровья и есть серьезные опасности при передвижении по дорогам.
По мнению экспертов, страны, где здоровье жителей подвергается максимальному риску — это Южный Судан, Нигер, Кот-д’Ивуар, Ирак, Венесуэла, Северная Корея и Сьерра-Леоне. При этом наименее безопасно ездить по дорогам в Бразилии, Боливии, Саудовской Аравии, Иране и Казахстане, считают эксперты.
Самыми безопасными странами по трем параметрам стали Норвегия, Финляндия и Исландия, а странами с незначительными рисками в сфере безопасности — Дания, Швейцария, Словения и Гренландия.
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