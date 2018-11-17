Huawei намерена потеснить Samsung на рынке смартфонов

Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies намерена к 2020 году обойти южнокорейскую фирму Samsung по объему продаж смартфонов в мире. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на генерального директора потребительского отдела Huawei Ричарда Ю.

По прогнозам компании, в следующем году Huawei может догнать Samsung по мировым продажам смартфонов. «А спустя, по крайней мере год, в 2020 году, возможно, у нас будет шанс стать первыми», — сказал он.

Напомним, во втором квартале 2018 года Huawei заняла второе место в мире по объемам продаж смартфонов, обогнав тем самым компанию Apple.

Продажи гаджетов Huawei с апреля по июнь выросли на 40,9% в годовом выражении. Всего компания продала 54,2 млн смартфонов. Наиболее популярными моделями устройств компании были Huawei P20/P20 Pro и Huawei Honor. Samsung за указанный период продал 71.5 млн устройств, Apple — 41,3 млн.