В УПЦ КП назвали фейком сообщения о дате объединительного собора

Архиепископ Украинской православной церкви Киевского патриархата, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря заявил, что распространяемые сообщения о проведении Объединительного Собора 22 ноября — фейк. Об этом Заря сообщил 18 ноября на своей странице в Facebook.

«Меня не удивляет, что неизвестные анонимы „объявляют“ в Фейсбуке церковные Соборы. Удивляет, какое количество образованных людей, священнослужителей принимает такое „объявление“ за чистую монету и распространяет его», — отметил он.

«Официально заявляю: распространяемая в объявлении информация НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. Только ОФИЦИАЛЬНОЕ сообщение о дате Собора будет означать, что она уже определена», — подчеркнул пресс-секретарь УПЦ КП.

Напомним, 15 ноября Зоря отметил, что дату Объединительного Собора объявят официально. По его словам, «пока она официально не объявлена — по сути даты нет».

В свою очередь бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ МП протоиерей Георгий Коваленко заявлял, что проведение Объединительного собора планируется на 22 ноября.