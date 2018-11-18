В УПЦ КП назвали фейком сообщения о дате объединительного собора

Архиепископ Украинской православной церкви Киевского патриархата, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря заявил, что распространяемые сообщения о проведении Объединительного Собора 22 ноября — фейк. Об этом Заря сообщил 18 ноября на своей странице в Facebook.
«Меня не удивляет, что неизвестные анонимы „объявляют“ в Фейсбуке церковные Соборы. Удивляет, какое количество образованных людей, священнослужителей принимает такое „объявление“ за чистую монету и распространяет его», — отметил он.
«Официально заявляю: распространяемая в объявлении информация НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. Только ОФИЦИАЛЬНОЕ сообщение о дате Собора будет означать, что она уже определена», — подчеркнул пресс-секретарь УПЦ КП.
Напомним, 15 ноября Зоря отметил, что дату Объединительного Собора объявят официально. По его словам, «пока она официально не объявлена — по сути даты нет».
В свою очередь бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ МП протоиерей Георгий Коваленко заявлял, что проведение Объединительного собора планируется на 22 ноября.
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