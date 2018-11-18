В России представят последнюю неизданную песню Цоя

Музыкальное издательство Maschina Records выпускает виниловую пластинку с последней песней рок-группы «Кино» «Атаман». Презентация сингла пройдет 22 ноября на концерте проекта «Симфоническое «Кино» в Санкт-Петербурге, сообщают российские СМИ.

Виктор Цой записал «Атамана» в 1990 году в акустической версии на домашний магнитофон. В 2012 году песня прошла ремастеринг. Запись «Атамана» спустя годы после создания нашла кинокритик Наталья Разлогова, с которой у Цоя были отношения, и отдала барабанщику группы Григорию Гурьянову.

Сингл будет продаваться в трех видах: прозрачный виниловый диск, черный виниловый диск и компакт-диск.