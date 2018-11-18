Путин и Трамп встретятся в Аргентине

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что эксперты намерены в ближайшее время начать подготовку повестки дня для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G-20 в Аргентине, сообщает агентство «Интерфакс». По его словам, лидеры двух стран в Париже подтвердили намерение провести встречу в Буэнос-Айресе.

«Прощаясь в Париже, Трамп сказал: „Ну, что до встречи в Буэнос-Айресе“. Наш президент подтвердил», — рассказал Ушаков в интервью программе телеканала «Россия-1».

Вместе с тем пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в рамках этой же программы отметил, что «никаких прорывов на американском направлении ожидать не стоит». «В данном случае, наверное, стоит ожидать следующего контакта двух президентов», — добавил он.

Песков также отметил, что Путин и Трамп намеревались провести беседу в Париже, однако отказались от этого «из уважения к принимающей стороне, которая выражала пожелание, чтобы ничто не отвлекало от мемориальных предприятия». В Париже главы России и США участвовали в памятной церемонии, приуроченной к 100-летней годовщине со дня подписания перемирия, положившего конец Первой Мировой войне.

Встреча глава государств «двадцатки» в Буэнос-Айресе должна пройти 30 ноября — 1 декабря.