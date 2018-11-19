Фильм Лозницы «Донбасс» получил Гран-при кинофестиваля в Севилье

Созданная при поддержке Госкино Украины драма «Донбасс» Сергея Лозницы названа лучшим фильмом 15-го международного кинофестиваля в Севилье (Испания), сообщает пресс-служба Госкино
Всего в конкурсной программе фестиваля приняли участие 19 фильмов: среди претендентов на Гран-при были новые работы призеров Каннского кинофестиваля Нури Бильге Джейлан, Оливье Ассаяса и Мии Хансен-Леве, лауреатов премии «Оскар» Флориана Хенкеля фон Доннерсмарк, Ласло Немеша и другие .
Фильм Лозницы состоит из 13 коротких сюжетов, которые показывают панораму жизни на оккупированных территориях, от трагедии до комического фарса. «Донбасс» был впервые показан в рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, где его отметили премией за режиссуру. Североамериканская премьера драмы прошла на Международном кинофестивале в Торонто в секции Contemporary World Cinema. В октябре фильм получил премию «Киноколо», которая ежегодно вручается от имени сообщества кинокритиков Украины, за лучшие фильм и режиссуру.
«Донбасс» создавался в копродукции Германии, Украины (при поддержке Госкино), Нидерландов, Франции и Румынии. Фильм стал одним из победителей 8-го конкурсного отбора Госкино.
Лента является национальным кандидатом от Украины на получение премии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016