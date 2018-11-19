Официально: объединительный собор новой церкви пройдет в декабре

Объединительный собор для создания новой единой православнйо церкви запланирован на декабрь 2018 года. Об этом сообщает сайт Вселенского патриархата.
Отмечается, что Вселенский Патриархат подтверждает свое решение предоставить томос об автокефалии Православной церкви в Украине.
«Пока процесс подготовки к Священному собору Православной Церкви в Украине продолжается, конкретная дата будет представлена для утверждения и объявления Святым и Священным Синодом Вселенского Патриархата в декабре 2018 года», — говорится в сообщении.
Об этом также сообщил и советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко на своей странице в Facebook.
«Теперь официально. Сообщение из Фанара: Вселенский Патриархат подтверждает свое решение предоставить Томос об автокефалии Православной церкви в Украине. Объединительный Собор состоится в декабре 2018 года, точная дата будет названа в ходе заседания Святого и Священного Синода Вселенского Патриархата 27-29 ноября этого года», — написал он.
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