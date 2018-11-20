Bitcoin продолжает стремительно дешеветь

Во вторник утром, 20 ноября, среднерыночный курс биткоина установил очередной годовой минимум в $4500. За сутки цена криптовалюты снизилась на 16%. За это же время XRP подешевел на 10%, до $0,42, Ethereum — на 15%, до $134. Рыночная капитализация блокчейн-индустрии с 7 ноября упала на 35% — с $220 млрд до $144 миллиардов.

Некоторые эксперты заговорили о том, что рынок криптовалют входит в период полного распада. Многие цифровые активы потеряли в этом году более 80% от цены, поэтому у инвесторов пропал всякий смысл в инвестировании. Цена на биткоин будет стремиться к $1000, а стоимость альткоинов — к нулю.