УЕФА не позволит европейским топ-клубам создать Суперлигу

Президент УЕФА Александер Чеферин исключил возможность появления европейской Суперлиги, в которой на постоянной основе будут выступать 11 европейских топ-команд. Ранее стало известно, что ряд ведущих клубов из чемпионатов Англии, Италии, Испании, Франции и Германии планируют выйти из розыгрыша Лиги чемпионов и организовать собственный закрытый турнир.
«Создания Суперлиги не будет. В каком-то смысле это выдумка, мечта. Есть некоторые идеи, но все, что я могу сказать — ни о какой Суперлиге не может быть и речи. Мы сохраним спортивный принцип — любая команда сможет участвовать в каждом европейском турнире», — цитирует Чеферина BBC.
Председатель Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли также считает, что создание Суперлиги невозможно. Он отметил, что не участвовал в обсуждении подобного проекта, а ECA не будет действовать за спиной УЕФА, несмотря на ряд разногласий по некоторым вопросам.
«Могу подтвердить, что мы никогда не видели такого проекта, не обсуждали и не участвовали в его создании. Мы полностью сотрудничаем с УЕФА в вопросах развития игры. Нам необходимо защищать великое наследие европейского футбола, думать о таких странах, как Польша, Турция и Россия. Если мы соберемся создавать новый турнир, он будет для болельщиков со всей Европы», — сказал Аньелли.
В начале ноября портал Football Leaks рассказал о планах ведущих европейских команд выйти из состава УЕФА и создать собственную лигу. По информации издания, 11 клубов планируют к 2021 году сняться с розыгрыша внутренних первенств и Лиги чемпионов, чтобы основать закрытую Суперлигу. В нее должны войти мадридский «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Ювентус», «Челси», «Арсенал», «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Милан».
После публикации данного расследования президент ФИФА Джанни Инфантино выразил негативное отношение к планам команд по созданию Суперлиги. Он заявил, что футболисты, которые будут играть в подобном турнире, не смогут выступать в составе национальных сборных на международных соревнованиях, таких как чемпионаты мира и чемпионаты Европы.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016