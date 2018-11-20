УЕФА не позволит европейским топ-клубам создать Суперлигу

Президент УЕФА Александер Чеферин исключил возможность появления европейской Суперлиги, в которой на постоянной основе будут выступать 11 европейских топ-команд. Ранее стало известно, что ряд ведущих клубов из чемпионатов Англии, Италии, Испании, Франции и Германии планируют выйти из розыгрыша Лиги чемпионов и организовать собственный закрытый турнир.

«Создания Суперлиги не будет. В каком-то смысле это выдумка, мечта. Есть некоторые идеи, но все, что я могу сказать — ни о какой Суперлиге не может быть и речи. Мы сохраним спортивный принцип — любая команда сможет участвовать в каждом европейском турнире», — цитирует Чеферина BBC.

Председатель Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли также считает, что создание Суперлиги невозможно. Он отметил, что не участвовал в обсуждении подобного проекта, а ECA не будет действовать за спиной УЕФА, несмотря на ряд разногласий по некоторым вопросам.

«Могу подтвердить, что мы никогда не видели такого проекта, не обсуждали и не участвовали в его создании. Мы полностью сотрудничаем с УЕФА в вопросах развития игры. Нам необходимо защищать великое наследие европейского футбола, думать о таких странах, как Польша, Турция и Россия. Если мы соберемся создавать новый турнир, он будет для болельщиков со всей Европы», — сказал Аньелли.

В начале ноября портал Football Leaks рассказал о планах ведущих европейских команд выйти из состава УЕФА и создать собственную лигу. По информации издания, 11 клубов планируют к 2021 году сняться с розыгрыша внутренних первенств и Лиги чемпионов, чтобы основать закрытую Суперлигу. В нее должны войти мадридский «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Ювентус», «Челси», «Арсенал», «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Милан».

После публикации данного расследования президент ФИФА Джанни Инфантино выразил негативное отношение к планам команд по созданию Суперлиги. Он заявил, что футболисты, которые будут играть в подобном турнире, не смогут выступать в составе национальных сборных на международных соревнованиях, таких как чемпионаты мира и чемпионаты Европы.