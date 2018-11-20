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Косюк купил словенскую компанию Perutnina Ptuj

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Косюк купил словенскую компанию Perutnina Ptuj

Агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) подписал соглашение о приобретении 90,68% акций словенской компании Perutnina Ptuj. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«МХП ... объявляет сегодня о подписании соглашения о приобретении 90,68% выпущенного акционерного капитала Perutnina, хорошо зарекомендовавшей себя вертикально интегрированной компании в Юго-Восточной Европе, в том числе в Словении», — говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.

Как сообщалось ранее, 14 ноября МХП заявил о планах инвестировать 200 млн евро в производственную базу Perutnina Ptuj в течение четырех-пяти лет.

МХП намерен укрепить и развить процессы выращивания и производства в Словении и странах, где Perutnina Ptuj создала вертикально организованное производство, а также увеличить объемы продаж в Словении, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговине. Компания также намерена искать возможности на других рынках, в первую очередь в Западной Европе.

По данным компании, МХП получил разрешения антимонопольных органов Австрии, Македонии, Сербии и Румынии, ожидает только подтверждения словенского Агентства по защите конкуренции.

Согласно информации компании в финансовом отчете за третьем квартале 2018 года, размещенном на Лондонской фондовой бирже, МХП намерен завершить сделку до конца этого года.

«Мироновский хлебопродукт», принадлежаший бизнесмену Юрию Косюкку, является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. Земельный банк агрохолдинга по состоянию на конец 2017 года составлял около 370 тыс. га.

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Perutnina Ptuj — вертикально интегрированная компания в Юго-Восточной Европе. Владеет мощностями по выращиванию бройлеров в Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине. Ведет деятельность в 22 странах. Насчитывает 3,5 тыс. сотрудников в восьми странах. В Словении компания обрабатывает 4 тыс. сельскохозяйственных угодий.

МХП, Perutnina Ptuj
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Вторник, 20 ноября 2018
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