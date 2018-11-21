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Кабмин уполномочил Кубива подписать ЗСТ с Израилем

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Кабмин уполномочил Кубива подписать ЗСТ с Израилем

Кабинет министров уполномочил первого вице-премьер-министра — министра экономического развития и торговли Степана Кубива на подписание соглашения о зоне свободной торговле (ЗСТ) между Украиной и Израилем. Как передает «Интерфакс-Украина», соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

В сопроводительных документах к проекту распоряжения, которыми располагает агентство, указано, что согласно проекту соглашения Израиль намерен отменить ввозные пошлины для 9,2% сельхозтоваров и около 80% промышленных. Украина сохранит действующие тарифные ставки на такие товары как: мясо и субпродукты птицы, мороженная свинина, отдельные виды рыбы, молочные продукты, овощи, зерновые, жиры, готовые изделия из мяса, сахар, конфеты, консервированные овощи, соусы, вина, табачные изделия и прочие.

В то же время в экспертном заключении к проекту распоряжения указывается, что Украина намерена отменить ввозные пошлины для 6,8% сельскохозяйственных товаров и около 70% промышленных товаров.

«Помимо этого, указанное соглашение является „соглашением с исключениями“, поскольку предусматривает не полную либерализацию ввозных пошлин, а переходные периоды до полной отмены ввозных пошлин, частичную либерализацию ввозных пошлин и исключения из преференционного режима торговли», — отмечено в документе.

Больше всего в абсолютном измерении может вырасти экспорт Украины в Израиль зерновых и злаковых (кроме риса-сырца и пшеницы), молочных продуктов, растительных масел, семян масличных культур, других пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. Больше всего в абсолютном измерении может вырасти импорт из Израиля других промышленных изделий, химических продуктов и резиновых изделий, других пищевых продуктов, овощей и фруктов, готовых металлических изделий, других машин и оборудования, отмечается в сопроводительных документах.

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При этом в экспертном заключении, кроме возможного положительного эффекта данного соглашения для украинских экспортеров в Израиль, присутствует и негативное влияние на производителей легкой промышленности и машиностроения в Украине.

ЗСТ, Израиль
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