Депутаты не будут переголосовывать закон о «евробляхах»

Народные депутаты Украины разблокировали процесс подписания закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, который снизит акциз на легковые автомобили. Как передает «Интерфакс-Украина», парламентарии не поддержали два проекта постановления, которыми предлагалось отменить результаты голосования за закон.

Авторы постановлений об отмене закона — внефракционный нардеп Юрий Деревянко и член фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин — аргументировали необходимость их принятия тем, что изменения в Налоговый кодекс были приняты с нарушениями процедур и Регламента.

Таким образом, после отклонения постановлений об отмене результатов голосования спикер парламента Андрей Парубий может подписать закон с налоговыми изменениями.

Напомним, что в Украине сейчас проходят акции владельцев автомобилей с европейской регистрацией. Общественная организация «Авто Евро Сила» анонсировала на 20 ноября проведения акций гражданского неповиновения в каждой области Украины с требованием отмены законопроектов № 8487 и № 8488. Во вторник автомобилисты перекрывали дороги в 16 областях. Владельцы «блях» считают для себя невыгодными условия, которые им предложило государство.