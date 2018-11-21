Кабмин уволил главу Гослекслужбы

Кабинет министров уволил главу Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Наталию Гудзь, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.
«Правительство уволило руководителя Гослекслужбы Н.Гудзь, которая противозаконно запрещала вакцины против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии и столбняка. Безосновательные запреты не только играли на руку популистам и мошенникам, но и подрывали национальную безопасность страны», — написала она в своем Twitter.
Как сообщалось, в сентябре правительство отстранило Гудзь и ее первого заместителя Владислава Целину по фактам необоснованного введения запрета на различные вакцины в течение последнего года.
По информации Минздрава, Гослекслужба в 2018 году неоднократно принимала якобы необоснованные решения о временном запрете на реализацию и применение различных вакцин.
В Минздраве отметили, что Гудзь и Целина выносили эти запреты «вопреки установленному порядку применения временных запретов», не имея достаточных оснований и фактов, которые бы свидетельствовали о необходимости таких запретов, в то время как в каждом конкретном случае запретов выводы протоколов расследования региональных групп доказывали, что угроз нет. В то же время из-за таких действий руководства Гослекслужбы каждый раз останавливался процесс иммунизации, дети не могли получить свои прививки по Календарю профилактических прививок, поскольку вакцины были запрещены.
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