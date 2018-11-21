33 фигуранта дел о «преступлениях на Майдане» до сих пор служат в силовых органах

Три десятка правоохранителей, которые проходят подозреваемыми по делам в отношении преступлений на Майдане, до сих пор занимают должности в силовых структурах. Об этом сказал начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк на брифинге 21 ноября, отвечая на вопрос журналистов, передает УП.
«В целом 33. 10 занимают начальствующие должности, 23 — простые правоохранители низового уровня. На момент сообщения о подозрении в целом по делам периода 2014-18 годов 63 человека находились в органах внутренних дел, в следующем увольнялись. В настоящее время 33 продолжают работать. В том числе есть такие, где уже обвинительные акты в суде находятся», — сказал Горбатюк.
Начальник управления спецрасследований ГПУ отметил, что подозреваемый в причастности к применению оружия и причинении телесных повреждений действующий сотрудник СБУ уже около 5 месяцев находится в розыске, и следователи не могут его допросить.
«Руководство Службы безопасности отвечает, что он в командировке и они не знают, где он находится, и не имеют с ним контактов», — возмущался Горбатюк.
В свою очередь заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская возразила Горбатюку, отметив, что указанный сотрудник СБУ, по информации ведомства, находится в зоне проведения операции Объединенных сил.
«Этот работник находится в зоне АТО сейчас. Конкретную часть назвать не могут из соображений безопасности. Но есть механизмы, которые можно применить, чтобы допросить его», — считает Стрижевская.
«Руководство СБУ так же как и военная прокуратура могут обеспечить допрос этого лица на территории, подконтрольной Украины. Было бы желание», — оппонировала она Горбатюку.
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