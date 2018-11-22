В Раде появилось депутатское объединение «Оппозиционная платформа – За життя»

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о создании в Верховной Раде межфракционного депутатского объединения «Оппозиционная платформа — За життя».

«Сопредседателями межфракционного объединения стали Юрий Бойко и Вадим Рабинович», — сказал спикер парламента на пленарном заседании в четверг.

Он подчеркнул, что это не депутатская группа, а межфракционное объединение.

Напомним, что фракция «Оппозиционный блок» на заседании 20 ноября приняла решение об исключении Юрия Бойко и Сергея Левочкина из фракции, по словам сопредседателя фракции Александра Вилкула, с формулировкой «за предательство интересов избирателей».