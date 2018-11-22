Промпроизводство в Украине за год выросло на 1,4%

Промышленное производство в Украине в октябре 2018 года возобновило рост, увеличившись на 1,4% по сравнению с октябрем 2017 года, после двух месяцев снижения, составившего 1,3% в сентябре и 0,5% в августе, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.
Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в октябре-2018 к октябрю-2017 увеличилось на 0,3%, тогда как в сентябре и августе оно сократилось соответственно на 0,7% и 0,5%, а в июле и июне рост составил 2,3% и 2,5%.
Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в октябре этого года промышленное производство возросло на 10%, однако с учетом сезонного фактора — на 0,6%.
Согласно данным ведомства, в целом за десять месяцев 2018 года рост промышленного производства в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2017 года остался на уровне 1,8%, тогда как по итогам восьми месяцев этот показатель составил 2,2%, семи месяцев — 2,6%, шести месяцев — 2,5%.
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