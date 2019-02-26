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В Украине возобновилось падение промышленного производства

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В Украине возобновилось падение промышленного производства

Промышленное производство в Украине в январе 2019 года сократилось на 3,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года промышленное производство сократилось на 0,5% (с учетом сезонного фактора).

Кроме того, в январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года этот показатель (скорректированный на эффект календарных дней — Ред.) снизился на 2,9%.

Напомним, в 2018 году промышленное производство выросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.

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Промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году.

Этому предшествовало четыре года спада: в 2015 году промпроизводство сократилось на 13%, в 2014 году — на 10,1%, в 2013 году — на 4,3%, в 2012 году — на 0,7%.

статистика, промпроизводство
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