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Рада проголосовала за изменения в Конституцию

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Рада проголосовала за изменения в Конституцию

Верховная Рада предварительно одобрила законопроект о внесении изменений в Конституцию, которые утверждают курс Украины в ЕС и НАТО. За указанное решение проголосовали 311 нардепов, передает УП.

Законопроектом № 9037 предлагается внести в Конституцию изменения в преамбулу, 3 статьи и переходные положения относительно стратегического курса Украины на обретение членства в Европейском Союзе и в НАТО.

В частности абзац пятый преамбулы после слов «гражданского согласия на земле Украины» дополнить словами «и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины».

Пункт 5 части первой статьи 85 предлагается изложить в следующей редакции: «определение основ внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора».

Статью 102 предлагают дополнить частью третьей, согласно которой «президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора».

Статью 116 планируют дополнить пунктом 11 следующего содержания: «обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора».

Председатель профильного комитета Руслан Князевич подтвердил, что после получения парламентом положительного заключения Конституционного суда комитет единогласно рекомендовал поддержать указанные изменения в первом чтении.

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Президент Петр Порошенко, выступая на заседании Рады отметил, что указанное решение будет «серьезным и мощным месседжем партнерам Украины по обе стороны Атлантики».

По словам президента, предлагаемые изменения «силой Основного закона обяжут украинскую власть, — кто бы то ни был и все ее ветви — обеспечивать вступление Украины в Европейский Союз и НАТО».

Для окончательного внесения изменений в Конституцию этот законопроект должен быть одобрен 300 голосами на следующей сессии парламента.

ЕС, НАТО, Конституция
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Комментарии (1)
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Татьяна Ткачук
Татьяна Ткачук 9 минут назад

А спросить народ дегенераты не догадались?

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Четверг, 22 ноября 2018
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