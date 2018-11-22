Рада проголосовала за изменения в Конституцию

Верховная Рада предварительно одобрила законопроект о внесении изменений в Конституцию, которые утверждают курс Украины в ЕС и НАТО. За указанное решение проголосовали 311 нардепов, передает УП.

Законопроектом № 9037 предлагается внести в Конституцию изменения в преамбулу, 3 статьи и переходные положения относительно стратегического курса Украины на обретение членства в Европейском Союзе и в НАТО.

В частности абзац пятый преамбулы после слов «гражданского согласия на земле Украины» дополнить словами «и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины».

Пункт 5 части первой статьи 85 предлагается изложить в следующей редакции: «определение основ внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора».

Статью 102 предлагают дополнить частью третьей, согласно которой «президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора».

Статью 116 планируют дополнить пунктом 11 следующего содержания: «обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора».

Председатель профильного комитета Руслан Князевич подтвердил, что после получения парламентом положительного заключения Конституционного суда комитет единогласно рекомендовал поддержать указанные изменения в первом чтении.

Президент Петр Порошенко, выступая на заседании Рады отметил, что указанное решение будет «серьезным и мощным месседжем партнерам Украины по обе стороны Атлантики».

По словам президента, предлагаемые изменения «силой Основного закона обяжут украинскую власть, — кто бы то ни был и все ее ветви — обеспечивать вступление Украины в Европейский Союз и НАТО».

Для окончательного внесения изменений в Конституцию этот законопроект должен быть одобрен 300 голосами на следующей сессии парламента.