Трамп может подписать сделку с Китаем уже на саммите в Аргентине

Президент США Дональд Трамп не исключил, что может прийти к соглашению с КНР по торговле уже на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая планируется на саммите G20 в Аргентине на следующей неделе.
«Китай хочет сделки. Если мы можем заключить сделку, мы так и поступим», — сказал Трамп журналистам во Флориде, где он проводит праздник Дня благодарения.
По его словам, Китай «очень хочет сделки» из-за пошлин на импорт, введенных США.
Напомним, торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами.
США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.
В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов. Трамп пригрозил ввести пошлины еще на 250 миллиардов долларов китайского импорта в год.
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