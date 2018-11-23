Рада после бессонной ночи приняла госбюджет-2019

Верховная Рада поддержала проект государственного бюджета на 2019 год во втором чтении и в целом. За соответствующее решение после ночи обсуждений и согласований проголосовали 240 народных депутата.
«Месяц назад мы представляли к первому чтению проект государственного бюджета на 2019 и говорили, что он является реалистичным и сбалансированным, все его расходы подкреплены доходами, дефицит не превышает разрешенного, а долговая нагрузка уменьшается. Основным вызовом во время доработки документа ко второму чтению было сохранить этот баланс», — сказала в своем выступлении министр финансов Оксана Маркарова.
По ее словам, в результате работы с профильными комитетами доходы бюджета были увеличены почти на 18 млрд грн, при этом на соответствующую сумму увеличили расходы.
«Все наши приоритеты остаются неизменным: это оборона и безопасность, продолжение реформ образования, здравоохранения и децентрализации, которые были заложены изначально, а также социальные расходы, которые будут профинансированы в полном объеме. При этом бюджет остается сбалансированным», — отметила она.
«Вовремя принятый бюджет — это сигнал о стабильности как для украинского бизнеса и промышленности, так и для международных партнеров», — отметил премьер-министр Владимир Гройсман. По словам премьера, бюджет на 2019 — это бюджет развития страны.
Гройсман во время презентации отмечал, что в планах правительства — курс на экономический рост. Приоритетом является планка в 5-7% ВВП. Инфляция, в свою очередь, планируется менее 10%. В 2019 планируется рост ВВП на уровне 3% при инфляции 7,4%.
Бюджет на 2019 предусматривает 1,112 триллиона расходов и 1,026 триллиона доходов. Дефицит составляет 89,99 миллиарда гривен.
Данным документом предусматривается прожиточный минимум в размере 1853 гривни с 1 января 2019 года, минимальная зарплата — 4 173 гривны.
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