Тимошенко обещает доминирование украинского языка и поместную церковь

Лидер партии ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступает за всестороннюю поддержку украинского языка во всех сферах жизни страны.

«Мы будем всячески поддерживать украинский язык во всех без исключения сферах нашей жизни. Украинский язык окончательно утвердит свое абсолютное доминирование в Украине», — сказала Тимошенко в ходе форума «Новая социальная доктрина: Новые возможности для каждого» в пятницу в Киеве.

Она добавила, что будет инициировано создание фонда финансирования переводов на иностранные языки наилучших произведений украинской литературы.

Также Тимошенко заявила, что первым указом, который будет ею подписан в качестве президент Украины после инаугурации, станет указ о немедленном проведении переписи населения.

Кроме того, по ее словам, государство сделает «все возможное и невозможное» для утверждения Украинской помесной православной церкви, «которую мы не только создадим, но и защитим всеми доступными законными способами».