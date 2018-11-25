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Сегодня в Брюсселе соберется экстренный саммит ЕС

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Сегодня в Брюсселе соберется экстренный саммит ЕС

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза соберутся в воскресенье на внеочередное заседание Европейского совета, чтобы рассмотреть вопрос об утверждении соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Европейские лидеры должны одобрить политическую декларацию, определяющую рамки будущих отношений ЕС и Соединенного Королевства, которая прилагается к соглашению и упоминается в нем.

Кроме декларации к соглашению, представляющему собой 585-страничный текст, прилагаются три протокола — по Гибралтару, по Кипру и британским военным базам на острове, по Ирландии и Северной Ирландии.

Наиболее важные позиции документов: права граждан ЕС в Великобритании и подданных Великобритании в ЕС; финансовое урегулирование между сторонами; упорядоченный выход Великобритании с учетом ситуации в различных секторах; менеджмент соглашения о Brexit; переходный период. Последний займет 21 месяц с учетом выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года начнется 30 марта 2019 года и продлится до 31 декабря 2020 года.

На время переходного периода не будет прекращаться свободное передвижение граждан ЕС и Великобритании в его нынешнем виде. В то же время после Brexit подданным Великобритании не понадобится виза для посещения стран ЕС, гражданам ЕС при посещении Великобритании она также не будет нужна. Подданные Великобритании, которые в настоящее время проживают в ЕС, и граждане ЕС, проживающие в Великобритании, смогут и после Brexit остаться и работать там, где пожелают.

Сфера финансового сотрудничества в документе затрагивается незначительно. Так, там говорится, что британские компании получат лишь базовый уровень доступа к европейским финансовым рынкам как «компании, находящиеся вне союза».

В юридической сфере проект соглашения затрагивает вопрос Европейского суда. В проекте обозначено, что любые решения, принятые Европейским судом во время переходного периода, будут распространяться и на Великобританию.

С января 2021 года может вступить в силу «страховочный план» по ирландской границе, если ЕС и Великобритания к тому моменту не договорятся, как избежать «жесткой» границы между Ирландией и Северной Ирландией. План подразумевает, что ЕС и Великобритания будут находиться на «единой таможенной территории», и отказаться от него можно только по обоюдному согласию.

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По мнению премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, согласованная с Брюсселем сделка отвечает всем требованиям британцев на референдуме: возвращает стране контроль над своими средствами, законами и границами, а также прекращает свободное перемещение, защищает рабочие места и обеспечивает безопасность.

В то же время часть британских политиков высказывается против сделки, так как их беспокоит возможность продления переходного периода или применения «страховочного плана» по ирландской границе. Они полагают, что такие условия для «нежесткой» границы между Ирландией и Северной Ирландией могут привести к зависимости Великобритания от ЕС.

Brexit
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