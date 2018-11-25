Арестованный в Японии глава Nissan отказывается признать свою вину

Бывший председатель совета директоров Nissan Карлос Гон отверг обвинения в фальсификации данных о своих доходах, сообщает японская NHK без ссылки на источники.

По данным телекомпании, во время допроса Гон заявил следователям, что не занижал сумму своих доходов в отчетах для биржи.

Гон был арестован в Японии 19 ноября. В пресс-релизе компании Nissan говорилось, что это она передала материалы в прокуратуру после нескольких месяцев внутреннего расследования, фигурантами которого были Гон и представительный директор компании Грег Келли. По мнению следователей, они в течение многих лет занижали доходы Гона в отчетах для биржи. Кроме того, компания заявила о фактах использования менеджерами активов Nissan в личных целях.

22 ноября Гон был отправлен в отставку с поста председателя совета директоров Nissan Motor, решение было принято на внеочередном заседании совета. Менеджера оставили членом СД, так как для его полного увольнения из компании нужно решение акционеров. Работы лишился и Келли. Гона подозревают в сокрытии $44 млн собственных доходов, ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Отметим, что до своего ареста Гон занимался подготовкой полного слияния Nissan и Renault. По мнению аналитиков Bloomberg, после задержания и увольнения Гона такая сделка стала менее вероятной. Против нее выступает СЕО Nissan Хирото Сайкава. В целом в Японии, отмечало агентство, противоречивое отношение к альянсу из-за сильных финансовых результатов Nissan. Хотя японская компания превосходит Renault по продажам и прибыли, она имеет гораздо меньше влияния в альянсе: Nissan владеет 15% неголосующих акций Renault, а той принадлежит 43% акций японской компании с правом голоса.

В Renault, где Гон занимает позиции СЕО и председателя СД, его пока не стали увольнять, но начали собственное расследование.

Карлос Гон стал за время своей карьеры одним из самых знаменитых деятелей мирового автопрома, его заслугой считается вывод из кризиса сначала французской компании Renault, а затем спасение от угрозы банкротства японского производителя Nissan. В деловых кругах за бескомпромиссную позицию Гон получил прозвище Убийца расходов. В 1999 году по его инициативе был образован альянс Renault — Nissan, а в октябре 2016 года к нему присоединилась Mitsubishi, поскольку Nissan приобрела 34% акций компании.