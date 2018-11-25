«Евробляхеры» блокируют работу шести КПП на западной границе

Затруднено движение на шести пунктах пропуска на западном участке украинской границы из-за блокирования со стороны владельцев автомобилей с европейской регистрацией. Об этом сообщает Отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
«В настоящее время затруднено движение наблюдается в направлении пунктов пропуска „Устилуг“, „Рава-Русская“, „Ягодин“, „Малый Березный“, „Шегини“ и „Краковец“. В местах скопления людей находятся сотрудники Нацполиции. Это связано с действиями владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, частично или полностью блокируют движение на дорогах, ведущих к пунктам пропуска », - говорится в сообщении.
Как отметили в ГПСУ, из-за такого хода событий пограничное ведомство усилило меры безопасности, чтобы не допустить никаких провокаций непосредственно на государственной границе. В том числе созданы ситуативные группы, в готовности к действиям находятся дополнительные силы, происходит постоянный обмен информацией с Нацполицией и другими взаимодействующими органами.
«В связи с этим Госпогранслужба обращается ко всем путешествующим гражданам, с просьбой учесть эту информацию при выборе маршрута путешествий и для избрания оптимального маршрута движения», — отметили в ГПСУ.
Напомним, сегодня вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации.
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