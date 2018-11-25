Корабли РФ провоцировали украинские суда на открытие огня, - представитель Президента

Российские пограничные корабли в Азовском море провоцировали судна ВМС Украины на открытие огня. Об этом сообщил постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин в Facebook, сообщает УНН.

«Россиянами не просто был осуществлен таран буксира ВМС что привело к потере им части управляемости, но и осуществлено блокирование всех кораблей группы с тем чтобы они не могли оказать помощь буксиру. Корабли РФ всячески провоцировали судна ВМС на открытие огня», — написал Бабин.

По словам представителя Президента Украины, пока ситуацию не исчерпана.

«Есть риски что обвинения в каких-то „нарушениях“ со стороны ВМС Украины мы услышим не только из российской пропаганды но и от отдельных должностных лиц. Потому что эти события ставят крест на мифе о Соглашении 2003 по Азову как хоть в чем-то полезное для Украины», — считает Бабин.

Как сообщалось, сегодня утром пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.

В МИД Украины заявили, что провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском море перешли границу и стали уже агрессивными.

В свою очередь в пограничном управлении ФСБ России в оккупированном Крыму заявляют, что три корабля Военно-морских сил Украины «незаконно пересекли госграницу РФ, вошли в территориальные воды и опасно маневрируют».

Позже стало известно, что два российских боевых ударных вертолета взяли в сопровождение группу украинских военных кораблей у Керченского пролива, а также то, что оккупанты посадили на мель танкер под аркой Керченского моста для предотвращения прохода через фарватер пролива гражданскими судами и группе украинских военных кораблей, следующих из Одессы в Мариуполь и Бердянск.