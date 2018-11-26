Мобильные операторы отрапортовали о готовности к работе в условиях военного положения

Мобильные операторы «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell готовы к работе в условиях военного положения. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«Сеть мобильной и фиксированной связи „Киевстар“ работает в обычном режиме, и у абонентов нет повода для беспокойства. Если будут какие-то изменения в порядке и условиях предоставления услуг, мы оперативно сообщим об этом абонентам», — заявили в пресс-службе «Киевстара».
В пресс-службе lifecell отметили, что согласно законодательству, обязанностью операторов является обеспечение полной готовности своих сетей к работе в условиях военного положения.
«lifecell готов обеспечить работу своей сети в условиях чрезвычайного или военного положения, в том числе, и возможность оповещения абонентов. Однако точно сказать о том, что изменится в работе компании и как это отразится на абонентах, можно будет только после одобрения указа президента Верховной Радой», — заявили в пресс-службе lifecell.
В компании также отметили, что мобильная сеть lifecell работает в штатном режиме.
В пресс-службе «Vodafone Украина» также подтвердили готовность обеспечить работу своей сети в условиях чрезвычайного или военного положения, уточнив, что перебоев в работе сети в понедельник не наблюдается.
Напомним, 25 ноября пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины. В результате, по данным ВМС, россиянами были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.
По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко попросил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.
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